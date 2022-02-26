بريطانيا تعلن نشر قوات بحرية وجوية وبرية لدعم الناتو شرق أوروبا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2022 - 18:42

بريطانيا تعلن نشر قوات بحرية وجوية وبرية لدعم الناتو شرق أوروبا (سبوتنيك)

منذ 28 mins 26 February، 2022
أخبار موقع المنار

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