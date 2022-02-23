دونيتسك ولوهانسك ترصدان 180 خرقاً لنظام وقف إطلاق النار من قبل الجيش الأوكراني خلال 24 ساعة

أعلنت سلطات جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين الأربعاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية انتهكت نظام وقف إطلاق النار، وقصفت أراضيهما 180 مرة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقالت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية بالمركز المشترك للرقابة والتنسيق بشأن نظام وقف إطلاق النار، في بيان، “خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغ المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للرقابة والتنسيق، عن 66 انتهاكًا لوقف إطلاق النار، من قبل القوات المسلحة الأوكرانية”.

وأضافت “قوات الأمن الأوكرانية قصفت ثلاث منشآت تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، في أقل من ساعة هذا الصباح. وأطلقت 28 قذيفة عيار 122 ملم و12 قنبلة من عيار 120 ملم”.

كما أعلنت قيادة وحدات الدفاع الشعبي بجمهورية لوهانسك الشعبية، في بيان، أن القوات المسلحة الأوكرانية انتهكت وقف إطلاق النار في جمهورية لوهانسك الشعبية 114 مرة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وقالت “أوكرانيا استخدمت بنشاط الأسلحة المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك [اتفاقيات التسوية في جنوب شرق أوكرانيا، عام 2014]، وأدى القصف إلى إلحاق أضرار بمباني سكنية وسيارة وخطوط كهرباء”؛ مشيرة إلى مقتل جنديا بسبب القصف.

وتصاعد توتر الأوضاع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتان اتهامات بخرق “اتفاقات مينسك”، وانتهاك نظام وقف إطلاق النار. هذا ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين؛ مؤكدا أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ “اتفاقات مينسك” للتسوية في جنوب شرق البلاد.

المصدر: سبوتنيك