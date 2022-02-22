بوتين : حديث أوكرانيا عن الطموحات النووية يستهدف روسيا ووصلتنا الرسالة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2022 - 19:00

بوتين : حديث أوكرانيا عن الطموحات النووية يستهدف روسيا ووصلتنا الرسالة

منذ 18 mins 22 February، 2022
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