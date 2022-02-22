بايدن يؤكد أن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك يشكل تهديدًا للأمن القومي

اكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك يشكل تهديدًا للأمن القومي والسياسة الخارجية الاميركية.

وقال بايدن في مرسوم العقوبات، “إن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك يشكل تهديدًا للأمن القومي والسياسة الخارجية الاميركية”.

واكد البيت الأبيض إن الرئيس وقع أمرا تنفيذيا يحظر التجارة والاستثمار بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك.

ويحظر المرسوم الأنشطة الاقتصادية الأميركية في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك التى اعترفت روسيا باستقلالهما مساء الاثنين.

ويحظر الأمر التنفيذي “الاستثمارات الجديدة واستيراد أي سلع أو خدمات أو تكنولوجيا من المنطقتين المعنيتين، إلى الولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر”.

واعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة “كانت تتوقع إقدام روسيا” على الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، مؤكدا أن واشنطن مستعدة للرد على هذه الخطوة “فورا”.

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء اليوم الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

المصدر: وكالة سبوتنيك