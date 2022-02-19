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February 19 2022 - 17:14

الطائرة “حسان” تشغل كيان الاحتلال

منذ 24 mins 19 February، 2022
طائرة استطلاع
خاص - عربي وإقليمي - كيان العدو

شغلت الطائرة المسيّرة حسان التي أطلقتها امس المقاومة الاسلامية باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة الاوساط الصهيونية. واعتبر هؤلاء أن اطلاق المسيرة وعدم قدرة الجيش الصهيوني على اسقاطها اوجد واقعا جديدا لم يعرفه الشمال منذ العام 2006 .

نجاح الطائرة حسان (المسماة على اسم الشهيد القائد حسان اللقيس) يعني معادلة جديدة وفشلا في سلاح الجو الصهيوني وفشل التقنيات المتطورة والمنظومات الجوية والقبة الحديدية وتمكن الطائرة من التحليق لعشرات الكيلومترات في العمق والتخفي والحصول على المعلومات، كما تخوفت اوساط العدو من امكانية اطلاق العديد من الطائرات.

محرر الشؤون العبرية في قناة المنار حسن حجازي تحدث عن اجواء الاوساط الصهيونية الاخيرة بعد هذا الحدث:

وكان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اعلن عام 2019 عن معادلة اسقاط الطائرات المسيرة الصهيونية وهو ما قيد حركتها بشكل كبير ، وعام 2020 كانت اخترقت طائرة مسيرة تابعة للمقاومة أجواء فلسطين المحتلة.  ومنذ ايام في ذكرى القادة الشهداء اعلن الامين العام لحزب الله ان الحزب ينتج الطائرات المسيرة.

 

المصدر: المنار

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