الشيخ القطان: معادلة الشعب والجيش والمقاومة ستبقى هي المعادلة التي تحفظ أمن لبنان

بارك رئيس جمعية “قولنا والعمل” في لبنان الشيخ أحمد القطان “للمقاومة في حزب الله، تسييرها الطائرة المسيرة حسان التي اخترقت الدفاعات الاسرائلية وجالت في العمق الفلسطيني”.

وقال الشيخ القطان السبت “على اللبناني أن يفخر وأن يشمخ برأسه عاليا لأنه من بلد فيه المقاومة التي أبت على نفسها إلا أن تواجه العدو الصهيوني المحتل، وإن معادلة الشعب والجيش والمقاومة ستبقى هي المعادلة التي تحفظ أمن لبنان وأمانه”.

ولفت الشيخ القطان الى ان “ما قام به العدو الصهيوني ما هو إلا محاولة للاستعراض كي يحفظ ماء وجهه الأسود، أمام شعبه وجمهوره في الكيان الغاصب، بسبب ما سببته المسيرة حسان من حالة هستيرية للاسرائيليين في الداخل الصهيوني المحتل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام