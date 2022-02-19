المفتي عبد الله: قضية فلسطين هي محور الصراع الدائم مع الكيان الصهيوني الغاصب

رأى “مفتي صور وجبل عامل” الشيخ حسن عبد الله أن “التضامن العربي أمر ضروري وملح من أجل تشكيل موقف موحد لطرح حلول لصالح الامة تكون ملائمة ومتوازية مع حجم الاستهداف الجاري للعرب عامة ولفلسطين خاصة”.

وقال المفتي عبد الله إن “الكلمة المميزة والمعبرة التي ألقاها رئيس مجلس النواب نبيه بري عن المعاناة التي يعيشها العالم العربي والاطماع التي تتهدد الدول العربية من قبل الصهيونية العالمية هي كلمة يجب ان تكون دستورا عربيا وخارطة طريق للمواجهة للوصول الى تضامن عربي حقيقي”.

ورأى المفتي عبد الله أن “قضية فلسطين وعودة النازحين وقيام الدولة الفلسطينية هي اولى نقاط التضامن العربي وهي محور الصراع الدائم مع الكيان الصهيونى الغاصب”، وشدد على “ضرورة العمل من أجل حصول الانتخابات النيابية في موعدها لانها نقطة مفصلية دستورية تؤسس لنهضة وطنية تخرج لبنان من أزماته التي يتخبط بها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام