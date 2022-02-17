مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الخميس 17-02-2022

“ضربتين على الراس بتوجّع” وقد تَتسببُ بفقدانِ مفاجئٍ لحاسةِ النُطقِ كما حصلَ معَ الصهاينةِ بعدما كشفَ الامينُ العامّ لحزبِ الله سماحةُ السيد حسن نصرالله عن خطِ انتاجِ المسيّراتِ اللبنانيةِ الصنع ، وأنَ المقاومةَ أصبحت قادرةً على تحويلِ الصواريخِ لديها الى صواريخَ دقيقة. الرقابةُ الصهيونيةُ أصدرت تعليماتٍ صارمةً على ما يبدو بعدمِ بثِّ أو التعليقِ على كلمةِ السيد نصرلله خوفاً على أعصابِ المستوطنين.

فبأيِّ حالٍ سيتلقى هؤلاء خبرَ أنَ السيد نصرالله فتحَ البابَ أمامَ تعبئةِ الطلباتِ لشراءِ المسيّرات، وهو ما يَعني أن لدى المقاومةِ فائضَ انتاج ، اذاً، خرسَ الصهاينةُ وصَمُّوا آذانَهم ، ووَضَعُوا رؤوسَهم في الرمالِ كذلكَ فعلَ حلفاءُ الكيانِ من الطابورِ الحاقدِ في المنطقةِ والداخلِ اللبناني أمامَ هولِ ما سَمعوا. وحدَه صوتُ الحقِّ كانَ يصدحُ في الجمهوريةِ الاسلاميةِ الايرانية: الامامُ السيد على الخامنئي ، وفي ذكرى انتفاضةِ أهالي مدينةِ تبريز فيِ وجهِ الشاهِ يؤكدُ أنَ حركاتِ المقاومةِ تتقدمُ يوماً بعدَ آخر ، وقد مَرَّغَت أنفَ الاميركي بالتراب، وأنَ حركةَ شعوبِ المنطقةِ أصبحت هادرةً ضدَّ الاستكبار.

الاستبكارُ الذي حَذرت من اَلاعيبِه كتلةُ الوفاءِ للمقاومة ، فافخاخُ الوسيطِ الاميركي غيرِ النزيهِ في مفاوضاتِ عمليةِ الترسيمِ قد تُوصِلُ إلى التطبيعِ معَ العدوِ الإسرائيلي من بوابِه الحدودِ البحريةِ في البحرِ المتوسط. الى البحرِ الاسودِ والحدودِ الروسيةِ الاوكرانية، استعرتِ الحربُ الكلاميةُ بينَ موسكو والحلفِ الاطلسي.

اميركا تهوّلُ ليلَ نهارَ بغزوٍ روسيٍ لاوكرانيا وصلَ الى حدِّ تحديدِ الرئيسِ الاميركي جو بايدن موعدَ هذا الغزو، وروسيا تردُّ على الافتراءاتِ بطردِ نائبِ السفيرِ الاميركي ، وتتهمُ الحلفَ الاطلسيَ بعسكرةِ المنطقة ، واستغلالِ الازمةِ الأوكرانيةِ لتعزيزِ وجودِه.

المصدر: قناة المنار