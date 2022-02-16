لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية بعد العثور على مقابر جماعية في دونباس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 16 2022 - 17:04

لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية بعد العثور على مقابر جماعية في دونباس

منذ 7 mins 16 February، 2022
620d07d34c59b7385f788227
أخبار دولية - روسيا

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، الأربعاء، فتح قضية جنائية بعد اكتشاف مقابر جماعية للمدنيين في منطقة دونباس.

وجاء في بيان صادر عن اللجنة: “رفعت دعوى جنائية بشأن اكتشاف مقابر جماعية للمدنيين في إقليم دونباس.. بموجب القسم 1 من المادة 356 من القانون الجنائي الروسي، فإن المعاملة القاسية للسكان المدنيين، واستخدام الأسلحة تحظره المعاهدة الدولية”.

وحسب بيانات اللجنة، فإنه “في الفترة من أغسطس إلى أكتوبر 2021، في قرية سلوفيانسيبرسك في منطقة سوكوغوروفسكا بيرفومايسك السكنية، وقرية فيدنويه – 1 بالقرب من لوغانسك، وعلى مشارف قرية فيرخنيشيفيرفسكا في مقاطعة كراسنودونسكي، تم اكتشاف 5 مقابر جماعية”.

وأضافت: “تم استخراج رفات ما لا يقل عن 295 مدنيا قتلوا نتيجة القصف العشوائي للقوات المسلحة الأوكرانية في عام 2014، ومن بينها جثث لنساء من مختلف الأعمار”.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح