وزير الدفاع الأوكراني: لا نخطط لأي عدوان بما في ذلك في دونباس

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن كييف لا تخطط لأية أعمال عدوانية، بما في ذلك في دونباس وشبه جزيرة القرم، ولن تكون هناك أي استفزازات من جانبها.

وخلال مشاركته في برنامج تلفزيوني مكرس ليوم الوحدة، قال ريزنيكوف “نحن نعزز دفاعنا كل يوم، لكننا لا نخطط لأي أعمال عدوانية سواء في الشرق، أو بالنسبة لشبه جزيرة القرم وفي اتجاهات أخرى. لن تكون هناك استفزازات من أوكرانيا، ولكن سيكون هناك رفض صارم لمحاولات استفزازنا”، مضيفا أن بلاده مع السلام ومع عودة أراضيها بالوسائل السياسية والدبلوماسية.

وذكر وزير الدفاع الأوكراني أنه تلقى تقارير صباحية عن الوضع في البلاد، مشيرا إلى عدم وردود شيء غير عادي فيها، مضيفا في هذا السياق قوله “بصفتي وزيرا للدفاع، سُئلت مؤخرا كثيرا عن التهديد الروسي، وعن القوات الموجودة على حدودنا، وعن أعدادهم ومناوراتهم ونواياهم. لقد قلت مرارا أن استخباراتنا ترى كل شيء، وأننا دائما على الاتصال مع الشركاء، وأن معلوماتنا هي نفسها وأن أوكرانيا جاهزة لأي سيناريوهات. هذا الصباح، مثل كل يوم، تلقيت تقارير منتظمة بالأرقام والحقائق، وهي تتماشى تماما مع توقعاتنا وليس فيها أي شيء غير متوقع”.

وكانت كييف ودول غربية قد تحدثت مؤخرا عن قلقها حيال زيادة مزعومة في “الأعمال العدوانية” من قبل روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا، فيما نفت موسكو مرارا مثل هذه الاتهامات، قائلة إنها لا تهدد أحدا ولا تنوي مهاجمة أحد، وأن مزاعم “العدوان الروسي” تستخدم كذريعة لنشر المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.

المصدر: روسيا اليوم