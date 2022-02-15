“تجمع العلماء”: لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

أكد “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان الثلاثاء على “ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها”، محذرا من “محاولات أمريكية لتأجيلها على أساس ما تبين لهم من أن النتيجة لن تكون في صالحهم ولن يستطيعوا إقصاء محور المقاومة وحلفائها عن حضور نيابي قوي في الدورة البرلمانية المقبلة”.

ورأى التجمع أن “الإعلان عن اعتماد الخط الـ 23 كخط حدودي للترسيم البحري وأن خط 29 هو محل تفاوض، هو خطأ استراتيجي وتنازل في غير محله يعطي للعدو الصهيوني وضعا أفضل في المفاوضات”، داعيا الى “إصدار قانون عن مجلس النواب باعتماد الخط الـ29 كي لا نضطر للتنازل أكثر عن حقوقنا، فخط الـ29 وحضور المقاومة كفيلان في إيصالنا لحقنا”.

من جهة ثانية، حيا التجمع “أهالي حي الشيخ جراح الذين وقفوا في وجه محاولات العدو الصهيوني والمستوطنين الإستيلاء على منازلهم وأراضيهم”، معتبرا أن “صمودهم في أرضهم هو جهاد كبير سيسجل في تاريخ العزة والكرامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام