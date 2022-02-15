الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبيل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 15 2022 - 15:52

الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبيل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا

منذ 29 mins 15 February، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح