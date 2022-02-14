الاحتلال الصهيوني يشن هجوماً وحشياً على المتضامنين في حي الشيخ جراح و يوقع عدداً من الاصابات

اعتصم عشرات المقدسيين مساء اليوم الاثنين في حي الشيخ جراح تضامناً مع عائلة سالم واحتجاجاً على استفزازات عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير.

و أفادت مصادر مقدسية بأن عدداً من المواطنين أصيبوا بجراح خلال المواجهات المستمرة بين الشبان و قوات الاحتلال في المنطقة.

و بحسب المصادر، فقد هاجمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، سكان حي الشيخ جراح شرقي القدس، والمتضامنين معهم من النشطاء والأجانب وغيرهم.

و اشارت المصادر الى أن شرطة الاحتلال أطلقت قنابل صوتية تجاه السكان والمتضامنين معهم، ما أدى لإصابة عدد منهم، قبل أن تعتدي بوحشية عليهم.

و من جهته افاد الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع إصابتين في حي الشيخ جراح جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم، إحداها إصابة إثر الاعتداء بالضرب والثانية برش الغاز

وسبق ذلك أن اقتحم عضو الكنيست اليميني المتطرف ايتمار بن غفير، للمرة الثانية هذا اليوم، الحي، وذلك برفقة مجموعة كبيرة من المستوطنين الذين يحاولون استفزاز المواطنين.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة إلى الحي، شملت قوات من الخيالة، كما جرى يوم أمس، وذلك لتوفير الحماية للمستوطنين.

وتعمد المستوطنون رفع العلم الإسرائيلي وشتم المواطنين في محاولة لاستفزازهم، وسط تجمهر لسكان الحي وكذلك نشطاء ومتضامنين من خارجه.

وسبق ذلك أن هاجمت شرطة الاحتلال مجموعة من الشبان والمتضامنين بالضرب، في محاولة منها لتفريقهم ومنعهم من الوصول للحي.

وزار في وقت سابق الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، حي الشيخ جراح، ودعا سكانه للصمود في وجه محاولات الاحتلال ومستوطنيه إفراغهم منه للسيطرة عليه.

وحاول مستوطنون خلال وصول الشيخ صبري للحي، الاعتداء عليه إلا أنه تم منعهم من الاقتراب منه، فقاموا بتأدية رقصات استفزازية.

و يشهد حي الشيخ جراح توتراً كبيراً واشتباكات عنيفة ومواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال.

المصدر: فلسطين اليوم