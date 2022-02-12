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February 12 2022 - 07:20

الصين تعطي موافقتها المشروطة على أقراص باكسلوفيد المضادة لكورونا

منذ 33 mins 12 February، 2022
Corona Drugs Paxofeld
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

قالت هيئة تنظيم المنتجات الطبية في الصين السبت إنها أعطت موافقة مشروطة على عقار باكسلوفيد المضاد لكوفيد-19 والذي تنتجه شركة فايزر، ليصبح أول عقار يؤخذ عن طريق الفم تتم الموافقة عليه في الصين لعلاج المرض.
وقالت الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية إن أقراص باكسلوفيد حصلت على الموافقة المشروطة لعلاج البالغين الذين يعانون من أعراض تتراوح من خفيفة إلى معتدلة ومعرضون بشكل كبير لتطور حالتهم إلى شديدة.
وأضافت أن الأمر يتطلب إجراء المزيد من الدراسات بشأن العقار وعرضها على السلطات المعنية.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الصين تجري بالفعل محادثات مع شركة فايزر لشراء هذه الأقراص. ولم ترد فايزر على طلب من رويترز للتعليق.

المصدر: رويترز

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