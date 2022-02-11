الشيخ القطان: نأسف للحال الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي يعيشه المواطن في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 11 2022 - 18:46

الشيخ القطان: نأسف للحال الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي يعيشه المواطن في لبنان

منذ 1 ساعة 11 February، 2022
الشيخ القطان
لبنان

أسف رئيس جمعية “قولنا والعمل” في لبنان الشيخ أحمد القطان للحال الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي يعيشه المواطن في لبنان.

وأضاف الشيخ القطان الجمعة “أصبح الشغل الشاغل للعقول والأدمغة من شبابنا في لبنان هو التفكير، هل هناك من أحد يأخذ منه ما نملك مقابل أن يؤمن لنا سفرا إلى أي دولة خارج لبنان من أجل أن يؤمن الواحد منا لنفسه الحياة الكريمة التي لم يجدها في بلده عله يجدها هناك”، وتابع “لم يعد أمام العقول والأدمغة  والمثقفين في لبنان إلا الهجرة، أو أن يعيشوا في هذا البلد أذلاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح