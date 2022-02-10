الجيش اللبناني: توقيف متهمين اثنين في الهرمل بتهم خطف أشخاص وسرقة وسلب بقوة السلاح وإطلاق النار

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي: “بتاريخ 10 / 2 / 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة القصر- الهرمل السوري (و.ز) الذي يترأس عصابة خطف وسرقة وسلب بقوة السلاح، وقد أقدم على سلب مواطنين من منطقة فنيدق مبالغ مالية وأجهزة خلوية وسيارة فان كانت بحوزتهم ، كما ونفذ في وقت سابق عملية خطف مواطن عراقي والمطالبة بفديه مالية مقابل الإفراج عنه، وفي تاريخ 28/1/2022 أقدم بمشاركة أشخاص آخرين على سرقة أدوات كهربائية وسيارة تابعة لإحدى الشركات، بالإضافة إلى الاتجار بالمخدرات وتعاطيها.

كما وأوقفت دورية من المديرية المذكورة في بلدة المعالي- الهرمل المواطن (ع.ح) المطلوب بجرائم خطف أشخاص بقوة السلاح وإطلاق النار.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام