الجيش اللبناني: توقيف متهمين اثنين في الهرمل بتهم خطف أشخاص وسرقة وسلب بقوة السلاح وإطلاق النار – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2022 - 23:34

الجيش اللبناني: توقيف متهمين اثنين في الهرمل بتهم خطف أشخاص وسرقة وسلب بقوة السلاح وإطلاق النار

منذ 1 ساعة 10 February، 2022
شعار الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي: “بتاريخ 10 / 2 / 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة القصر- الهرمل السوري (و.ز) الذي يترأس عصابة خطف وسرقة وسلب بقوة السلاح، وقد أقدم على سلب مواطنين من منطقة فنيدق مبالغ مالية وأجهزة خلوية وسيارة فان كانت بحوزتهم ، كما ونفذ في وقت سابق عملية خطف مواطن عراقي والمطالبة بفديه مالية مقابل الإفراج عنه، وفي تاريخ 28/1/2022 أقدم بمشاركة أشخاص آخرين على سرقة أدوات كهربائية وسيارة تابعة لإحدى الشركات، بالإضافة إلى الاتجار بالمخدرات وتعاطيها.
كما وأوقفت دورية من المديرية المذكورة في بلدة المعالي- الهرمل المواطن (ع.ح) المطلوب بجرائم خطف أشخاص بقوة السلاح وإطلاق النار.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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