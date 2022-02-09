الرئيس عون اطلع من هوشتاين على اقتراحاته ونتائج اتصالاته في “إسرائيل”: مستعدون لدرس النقاط التي طرحت

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، الوسيط الأميركي في عملية التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوشتاين، في حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا والفريق المعاون للسفير هوشتاين.

وحضر عن الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الوزير السابق سليم جريصاتي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشاران رفيق شلالا واسامة خشاب.

وخلال الاجتماع، اطلع هوشتاين الرئيس عون على نتائج الاتصالات التي اجراها في إسرائيل في موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وقدم اقتراحات سيتم درسها انطلاقا من إرادة الوصول الى حلول لهذه الملف. وسوف يستمر التواصل مع الجانب الأميركي تحقيقا لهذه الغاية.

واكد رئيس الجمهورية لهوشتاين استعداد لبنان للبحث في النقاط التي طرحها والتي سيتم استكمالها لاحقا.

من جهة أخرى، تم التداول مع هوشتاين في الدور الذي تقوم به بلاده للمساعدة في تذليل العقبات امام استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن وسوريا.

وزار هوشتاين السرايَ حيثُ التقى رئيسَ الحكومةِ نجيب ميقاتي في لقاءٍ غيرِ مصور اكدَ خلالَه ميقاتي انه سيبحثُ المقترحاتِ الجديدةَ للترسيمِ معَ رئيسِ الجمهوية ومجلسِ النواب. وزار هوشتاين ايضاً قائدَ الجيشِ العماد جوزاف عون الذي اكد أنَ المؤسسةَ العسكريةَ معَ أيِ قرارٍ تتخذُه السلطةُ السياسيةُ في شأنِ الترسيم. كما كان ملفُ الترسيمِ مدارَ بحثٍ بين هوشتاين والمديرِ العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام+قناة المنار