نقيب أصحاب المستشفيات: الأمور تسير الى المجهول

أشار نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون الى أن الدولة أخذت أموال الضمان والأمور تسير الى المجهول فالدولة إرادياً او لا إرادياً حطّمت الضمان وهذا يدل على قلّة مسؤولية .

وشدد هارون في حديث إذاعي على أن المواطن يدفع الثمن والمبالغ طائلة واللبناني هو الذي يغطي الفرق والمريض يتحمل الفرق الشاسع، لافتاّ الى ضرورة مساعدة الضمان.

هارون قال إن الناس تقوم ببيع سياراتها من أجل دفع فاتورة المستشفى، وأضاف: نعمل على أن نكون الى جانب المواطن عندما يكون هناك مبالغة في الفواتير .

ولفت الى ان الدعم الذي حصل أساء الى المواطن فقد دعموا التجار بدلاً من دعم الضمان .

المصدر: وسائل اعلام لبنانية