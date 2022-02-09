النائب علامة: عرضنا خلال لجنة الصحة النيابية عددا من التعديلات لمصلحة المواطنين

قال عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب فادي علامة عبر حسابه على “تويتر”: “عرضنا خلال إجتماع لجنة الصحة النيابية اليوم للواقع الدوائي بحضور نقباء الأطباء والصيادلة ومستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية حيث تركز البحث على الاقتراحات والحلول الممكنة، ومنها :

– زيادة ميزانية وزارة الصحة الدوائية للعام 2022 ب 500 مليار ل.ل. يستفيد منها نحو 200 الف مواطن شهريا بحوالي 500 الف ل.ل. مخصصة للأدوية .

– تفعيل إقتراح نقيب الأطباء بإعتماد سجلات صحية تضمن وصول الأدوية المستعصية مباشرة للمريض ضمن خطة لترشيد الدعم .

– تفعيل التفتيش الصيدلاني بالتنسيق مع وزارة الصحة والاسراع باطلاق البطاقة الدوائية.

– ضرورة اسراع وزارة الصحة العامة بارسال لوائح لأصناف وأسعار المستلزمات الطبية الى المستشفيات بصورة دورية لمزيد من الشفافية في التسعير وتحديد المدعوم منها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام