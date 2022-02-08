وزير الزراعة زار محافظ كربلاء وبحثا في سبل التعاون الزراعي وتبادل الخبرات

التقى وزير الزراعة عباس الحاج حسن في إطار زيارته للعراق محافظ كربلاء المهندس ناصيف جاسم الخطابي، وتم البحث خلال اللقاء في امكان التعاون مابين وزارة الزراعة اللبنانية والمحافظة من خلال وزارة الزراعة العراقية في الوصول الى تبادل الخبرات والنهوض بالقطاع الزراعي في المحافظة.

واوضح الخطابي ان “كربلاء المقدسة تمتلك امكانات ومقومات كبيرة للإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية، مما يجعلها ان تكون رائدة في هذا المجال”.

من جانبه، عبر الوزير الحاج حسن عن الرغبة الكبيرة الى التعاون مع المحافظة بعد توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الزراعة العراقية، مشيدا ب”جهود المحافظة للتطور الكبير الذي شهدته خلال السنوات الاخيرة في الجانب العمراني والخدمات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام