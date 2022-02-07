كورونا في الصين.. فرض حجر على مدينة يقطنها 3.5 ملايين شخص بعد تسجيل إصابات

فرض حجر على مدينة بايسه التي تضم 3.5 ملايين نسمة والواقعة في جنوب الصين بعد ظهور إصابات بكوفيد، في وقت تنظم البلاد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وقال مجلس المدينة إنه اعتبارا من مساء الأحد، لم يعد بإمكان السكان مغادرة المنطقة. كما يُمنع أولئك الذين يعيشون في ما يسمى بالمناطق الخطرة (حيث تم اكتشاف حالات) من مغادرة منازلهم.

وسجلت المدينة الواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر من الحدود مع فيتنام، الأحد 44 إصابة مؤكدة بكوفيد محلية العدوى. كما تم تسجيل عدد من الإصابات “المستوردة”.

وقالت السلطات إن السكان أخضِعوا لفحوص في أعقاب تسجيل الإصابات.

وتقع بايسه على بعد نحو 2500 كيلومتر من أقرب المواقع الأولمبية.

وألعاب بكين هي الثانية في زمن كوفيد، بعد الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو التي حصلت العام الماضي بتأخير سنة بسبب الفيروس.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية