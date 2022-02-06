مقاومون فلسطينيون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال غرب جنين

أطلق مقاومون فلسطينيون النار، مساء السبت، على دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة جنين شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن إطلاق النار استهدف دورية الاحتلال أثناء مرورها قرب قرية تعنك في مدينة جنين المحتلة.

وأوضحت المصادر أنه بفعل إطلاق النار تم إعطاب آلية عسكرية لقوات الاحتلال حيث تضررت ما أدى لتوقفها عند مدخل بلدة رمانة غرب جنين.

من جانبها اعترفت إذاعة جيش الاحتلال، مساء السبت، بتضرر مركبة عسكرية “إسرائيلية” جرّاء إطلاق مركبة مسرعة النار عليها غرب جنين.

وزعمت إذاعة العدو، عدم وجود إصابات في صفوف جنود جيش الاحتلال في إطلاق النار، وأن الجنود ردوا بإطلاق النار.

وتصاعدت المقاومة المسلحة والشعبية في مدن الضفة الغربية خصوصا جنين ونابلس بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة، خاصة في الفترة التي تزامنت مع معركة “سيف القدس”.

المصدر: فلسطين اليوم