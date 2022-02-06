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February 6 2022 - 10:22

قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس المحتلتين

منذ 1 ساعة 6 February، 2022
اعتقالات في الضفة الغربية
عربي وإقليمي - فلسطين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عدداً من المواطنين في الضفة المحتلة والقدس.

وبحسب مصادر مقدسية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت منازل الشقيقين رمضان محمود، ويزن الحسيني، وعاثت فيهما خرابًا قبل أن تقتادهما إلى جهة مجهولة.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع جنوب المدينة، وتعرضت لإطلاق نار وإلقاء زجاجات حارقة من قبل الشبان الفلسطينيين، ما دفعها للانسحاب منها، دون الإبلاغ عن أي اعتقالات.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال تعتقل الشبان “شاهر أسامة طقاطقة ومصعب سمير طقاطقة وفضل فيصل ثوابتة” من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

المصدر: فلسطين اليوم

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