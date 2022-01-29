الإعلام الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية يوزع مشاهد لعملية عسكرية واسعة في جبهة الأجاشر قبالة نجران

وزع الإعلام الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية، اليوم السبت، مشاهد لعملية عسكرية واسعة في جبهة الأجاشر قبالة نجران توجت بتحرير مساحة تقدر بــ 163 كم مربع.

ووثقت المشاهد تحرير عدة مواقع في جبهة الأجاشر منها “سلسلة تباب الربعة”، “معسكر طيبة الاسم”، “سلسلة تباب القذاميل، والقاهرة، والرملة السوداء وجبال الأمهور.

وأظهرت المشاهد تكبد المرتزقة خسائر كبيرة في عديد وعتاد المرتزقة، رغم الاسناد الجوي من طيران العدوان للمرتزقة.

وعرضت المشاهد اغتنام مجاهدو الجيش واللجان الشعبية كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمدرعات والآليات العسكرية.

المصدر: قناة المنار + قناة المسيرة