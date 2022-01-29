الإعلام الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية يوزع مشاهد لعملية عسكرية واسعة في جبهة الأجاشر قبالة نجران – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2022 - 16:42

الإعلام الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية يوزع مشاهد لعملية عسكرية واسعة في جبهة الأجاشر قبالة نجران

منذ 38 mins 29 January، 2022
اليمن - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

وزع الإعلام الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية، اليوم السبت، مشاهد لعملية عسكرية واسعة في جبهة الأجاشر قبالة نجران توجت بتحرير مساحة تقدر بــ 163 كم مربع.

ووثقت المشاهد تحرير عدة مواقع في جبهة الأجاشر منها “سلسلة تباب الربعة”، “معسكر طيبة الاسم”، “سلسلة تباب القذاميل، والقاهرة، والرملة السوداء وجبال الأمهور.

وأظهرت المشاهد تكبد المرتزقة خسائر كبيرة في عديد وعتاد المرتزقة، رغم الاسناد الجوي من طيران العدوان للمرتزقة.

وعرضت المشاهد اغتنام مجاهدو الجيش واللجان الشعبية كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمدرعات والآليات العسكرية.

الاجاشر في اليمن

المصدر: قناة المنار + قناة المسيرة

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