صاروخ بالستي يمني يستهدف تجمعا لمرتزقة الامارات في شبوة وسقوط عشرات القتلى والجرحى

قتل وأصيب أكثر من 40 من مرتزقة ودواعش الإمارات بينهم قيادات، اليوم السبت، إثر قصف تجمع كبير لهم بصاروخ باليستي في محافظة شبوة.

‏وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان مقتضب “تمكنت القوة الصاروخية من استهداف تجمع كبير لمرتزقة ودواعش الإمارات في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة بصاروخ باليستي”، مؤكدا أن الإصابة كانت دقيقة.

وأوضح ناطق القوات المسلحة أنه “نتج عن الاستهداف مصرع وإصابة أكثر من 40 مرتزقا بينهم قادة وتدمير عدد من الآليات”.

يذكر أن الإمارات زجت في الأسابيع الأخيرة بمرتزقتها والجماعات التكفيرية التابعة لها لقتال قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظة شبوة.

وتكبدت مرتزقة ودواعش الإمارات مئات القتلى والجرحى في مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية وضربات باليستية استهدفت تجمعاتهم في المحافظة.

المصدر: المسيرة