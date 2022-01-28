الشيخ القطان: هل اللبناني الفقير سيتحمل فساد وهدر عشرات السنوات؟

سأل رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان “الحكومة مجتمعة: هل اللبناني الفقير سيتحمل فساد وهدر عشرات السنوات؟ هل من يعيش فقرا مدقعا سيتحمل وزر السياسات الحكومية الفاسدة خلال عشرات السنوات السابقة؟”.

وقال الشيخ القطان الجمعة “الثقة من الشعب لكم مفقودة ولكن نخاطب ما تبقى من ضمائرهم اذا كان عندهم ما تبقى من الضمير أن يتقوا الله في هذا الشعب الفقير، وألا يوافق أحد من الموجودين على طاولة مجلس الوزراء على ضرائب لا تنال إلا من الشعب الفقير”، وتابع “إنما ينبغي أن يفرضوا الضرائب وأن يتحمل المسؤولية من أورثنا هذه التركة من الفساد والعجز المالي الموجود في هذه الدولة”.

من جهة ثانية، قال الشيخ القطان “اليوم كلنا يستبشر خيرا أن الله أمطر علينا من السماء والثلوج غطت البقاع والجبال، ولكن ما يحزننا أن هذه الرحمة انقلبت إلى عذاب على الشعب اللبناني الفقير في هذا البلد”، وتابع “نحن في البقاع نعاني من أزمة مازوت ومن احتكاره وغلاء سعر البرميل، والعائلة الصغيرة تحتاج إلى ما لا يقل عن 400 ألف ليرة لبنانية يوميا ثمن المازوت لكي تدخل الدفء إلى أطفالها وعائلتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام