وسائل إعلام مصرية: مقتل ضابط و4 جنود في الجيش بانفجار عبوة ناسفة في مدينة بئر العبد شمال سيناء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2022 - 11:00

وسائل إعلام مصرية: مقتل ضابط و4 جنود في الجيش بانفجار عبوة ناسفة في مدينة بئر العبد شمال سيناء

منذ 1 ساعة 26 January، 2022
أخبار موقع المنار

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