‫بيان للفصائل الفلسطينية: موقفنا موحد بالتصدي للمؤامرة التي  ‫تهدف لتهجير شعبنا من قطاع غزة إلى سيناء  – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2023 - 13:08

‫بيان للفصائل الفلسطينية: موقفنا موحد بالتصدي للمؤامرة التي  ‫تهدف لتهجير شعبنا من قطاع غزة إلى سيناء 

منذ 2 ساعة 6 December، 2023
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