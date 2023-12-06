بيان للفصائل الفلسطينية: موقفنا موحد بالتصدي للمؤامرة التي تهدف لتهجير شعبنا من قطاع غزة إلى سيناء – موقع قناة المنار – لبنان
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بيان للفصائل الفلسطينية: موقفنا موحد بالتصدي للمؤامرة التي تهدف لتهجير شعبنا من قطاع غزة إلى سيناء
منذ 2 ساعة
6 December، 2023
عاجل
سيناء
طوفان الأقصى
غزة
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