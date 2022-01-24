الصين تقترح إنشاء منصة حوار متعدد الأطراف في الخليج – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2022 - 21:56

الصين تقترح إنشاء منصة حوار متعدد الأطراف في الخليج

منذ 2 ساعة 24 January، 2022
علم الصين
أخبار دولية - الصين

طرحت الصين في الفترة الأخيرة سلسلة من المبادرات بشأن قضايا الشرق الأوسط، من مبادرة ذات خمس نقاط للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، إلى رؤية لحل المسألة السورية، ورؤية أساسية لحل القضية الفلسطينية تعتمد تنفيذ “حل الدولتين” .

وفيما يتعلق بالأوضاع في الخليج، اقترحت الصين مؤخراً إنشاء منصة حوار متعدد الأطراف في الخليج في أقرب وقت ممكن لمناقشة الهواجس الأمنية لدول المنطقة، والبدء بتسوية سياسية للمسألة اليمنية، وتحسين العلاقات بين جميع الأطراف، وإظهار المسؤولية لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وقد أعربت كل من السعودية وإيران عن رغبتها في تحسين العلاقات بينهما، وأبدت عدة أطراف استعدادها للعب دورها في صيانة السلام في المنطقة.

المصدر: تلفزيون الصين المركزي cctv

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