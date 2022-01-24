التحكم المروري: طريق ضهر البيدر مقطوعة بسبب تراكم الثلوج – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2022 - 09:22
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وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح: زيارتي لبيروت تأتي ضمن الجهود الدولية لإعادة بناء الثقة مع لبنان الشقيق
وزير الأشغال والنقل علي حميه: الثقة بلبنان تكون بترسيخه كبلد منتج وسيد حر في تنويع خياراته تبعا لمصالح شعبه وسيادته
الرئيس سعد الحريري يلتقي الرئيس نبيه بري في عين التينة ويغادر دون الادلاء بأي تصريح
المودعون يتظاهرون في بيروت: لن نسمح بتحميلنا ثمن صفقاتهم وهدرهم وفسادهم والمزيد من الخسائر والقضاء على الطبقات المنتجة
لبنان يشهد سلسلة منخفضات قطبية تلامس فيها الثلوج منتصف الاسبوع المقبل المرتفعات المتدنية
قوى الأمن الداخلي: طريق ظهر البيدر مقطوعة بالكامل وقد تم اخلاء جميع السيارات التي كانت عالقة
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: الوصية لجامعة الدول العربية بأن يطفئوا نار اليمن قبل أن تحرق عواصم العرب
جامعة الدول العربية تعلن عن دعمها للامارات في عدوانها على اليمن وتدعو إلى تصنيف حركة أنصار الله كمنظمة إرهابية
الخارجية اليمنية: الجامعة العربية ماتت في الضمير العربي منذ 40 عاما وهي معزولة تماما عن الشعوب العربية
شركة النفط اليمنية تطلق نداء استغاثة انساني بسبب تدهور مختلف المرافق الخدمية نتيجة نفاد مخزون الوقود
القيادي في لقاء المعارضة في الجزيرة العربية عباس الصادق: السكوت عن مجازر العدوان في اليمن يشكل سقطة للمجتمع الدولي
وزير الخارجية المصري: نأمل توفر الظروف لعودة سوريا للنطاق العربي وسنستمر بالتواصل مع الأشقاء العرب لتحقيق هذا الغرض
منظمة الصحة العالمية: يحتمل أن تخرج أوروبا من وباء كوفيد-19 بسبب تكوّن مناعة جماعية بفضل اللقاح أو الإصابة
بلجيكا: مواجهات في بروكسل بين الشرطة وعشرات آلاف المعارضين للقيود المفروضة للحد من تفشي كوفيد-19
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: دخول روسيا إلى منطقة جديدة في أوكرانيا سيتطلب الرد ولن نفرض عقوبات عليها
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إعلان حظر للتجول في بوركينا فاسو حتى صباح الاثنين بعدما تمرد جنود في ثكنات عدة في البلاد
مالي: استهداف معسكر بعثة الأمم المتحدة في شمال البلاد بقذائف هاون
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: دخول روسيا إلى منطقة جديدة في أوكرانيا سيتطلب الرد ولن نفرض عقوبات عليها
الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان يقدم استقالته بسبب انعدام الآليات التي تسمح له بالتأثير في السياستين الداخلية والخارجية
إعلان حظر للتجول في بوركينا فاسو حتى صباح الاثنين بعدما تمرد جنود في ثكنات عدة في البلاد
مالي: استهداف معسكر بعثة الأمم المتحدة في شمال البلاد بقذائف هاون
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
خدمة البريد الصينية تأمر بتعقيم الطرود الدولية وتحث على خفض طلبات الشراء من الخارج بسبب فيروس كورونا
هونغ كونغ تقرر القضاء على الآلاف من الهامستر والقوارض بعد اكتشاف أعداد كبيرة منها مصابة بكورونا وتنقل عدوى سلالة دلتا
سعر برميل نفط خام يسجل 86.84 دولاراً وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 7 سنوات
إلغاء آلاف الرحلات الجوية وانقطاع في التيار الكهربائي نتيجة عاصفة ثلجية تضرب شرق الولايات المتحدة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر مقطوعة بسبب تراكم الثلوج
منذ 5 mins
24 January، 2022
الثلوج في لبنان
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