التحكم المروري: طريق ضهر البيدر مقطوعة بسبب تراكم الثلوج – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2022 - 09:22

التحكم المروري: طريق ضهر البيدر مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

منذ 5 mins 24 January، 2022
أخبار موقع المنار

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