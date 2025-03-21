الثلوج تغطي مرتفعات الضنية في شمال لبنان وتقطع طرقاتها الجبلية

غطت الثلوج التي تساقطت بكثافة غالبية المناطق الجبلية في منطقة الضنية ومرتفعاتها التي يزيد إرتفاعها أكثر من 800 متر فوق سطح البحر، في حين تساقطت الثلوج ممزوجة بالأمطار في المناطق الوسطى والساحلية.

وتسببت كثافة الثلوج على الطرقات في قطع تلك التي يزيد ارتفاعها أكثر من 1100 متر عن سطح البحر، إلا أمام السيارات المجهزة بسلاسل معدنية أو سيارات الدفع الرباعي، في حين عزلت معظم طرقات المرتفعات الجبلية التي تحاول ورش البلديات واتحاد بلديات الضنية والدفاع المدني ووزارة الاشغال إعادة فتحها أمام المواطنين.

وأدت كثافة الثلوج إلى قطع الطريق الرئيسية التي تربط الضنية بالهرمل وإلى قطع طريق جرد النجاص وطريق جرد مربين، وترافق ذلك مع تدن لافت في درجات الحرارة وصلت ليلا الخميس الجمعة إلى أقل من صفر في المناطق الوسطى.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام