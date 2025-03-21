وزارة الأشغال تعلن تنفيذ عمليات إغاثة وإجلاء لمواطنين حاصرتهم الثلوج في المناطق الجبلية

أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل، في بيان، أنها نفذت عبر مراكز جرف الثلوج التابعة لها، ليل أمس، سلسلة من عمليات الإغاثة وإجلاء المواطنين الذين حاصرتهم الثلوج في المناطق الجبلية، وسط ظروف مناخية قاسية نتيجة العاصفة الثلجية التي تضرب البلاد.

فقد تم تنفيذ عمليات إنقاذ وسحب سيارات عالقة في عدة مناطق جبلية، أبرزها في محلة مرجحين على طريق الهرمل – القموعة (أعالي عكار)، حيث تم إجلاء عدد من المواطنين الذين احتجزتهم الثلوج الكثيفة ونقلهم إلى بلدة فنيدق بواسطة آلية تابعة لمركز جرف الثلوج، على أن يتم سحب سياراتهم عند هدوء العاصفة.

كما قام مركز تنورين بسحب جيب سقط في قناة على طريق وادي المحلب – محمية أرز تنورين، بعد الاستعانة بالآليات المتوفرة وتأمين سلامة السائق.

أما طريق ضهر البيدر، فقد شهد مساء أمس حادث سير كبيراً أدى إلى توقّف السير مؤقتاً، نتيجة انزلاق عدد من السيارات بسبب تشكّل طبقة سميكة من الجليد، ما تسبب بازدحام مروري كثيف. واستدعى الحادث تدخل القوى الأمنية والدفاع المدني، بالتعاون مع آليات وزارة الأشغال، لرفع الأضرار وإعادة فتح الطريق الذي أصبح سالكاً صباح اليوم أمام جميع السيارات والشاحنات.

وأكدت الوزارة أن مراكز جرف الثلوج التابعة لها تواصل العمل على مدار الساعة، ومن دون انقطاع، في مختلف المناطق الجبلية، حيث تقوم بفتح الطرقات المقطوعة، وجرف الثلوج المتراكمة، ورشّ الملح لمنع تشكّل الجليد، وذلك ضمن خطة طوارئ وضعتها الوزارة لمواكبة تأثيرات العاصفة وتأمين سلامة المواطنين وحركة المرور.

تحديث حال الطرق الجبلية حتى صباح اليوم:

طريق عام جرد القيطع : سالكة حتى بلدة فنيدق ، فيما تتواصل الأعمال لفتح ما تبقى من الطرقات في أعالي المنطقة.

: سالكة حتى بلدة ، فيما تتواصل الأعمال لفتح ما تبقى من الطرقات في أعالي المنطقة. ضهر البيدر : سالكة حالياً لجميع السيارات والشاحنات بشكل طبيعي.

: سالكة حالياً لجميع السيارات والشاحنات بشكل طبيعي. أفقا – لاسا – أمهز – ميروبا : مقفلة كلياً بسبب تراكم الثلوج.

: مقفلة كلياً بسبب تراكم الثلوج. عيناتا – دير الأحمر : تشكّل طبقة كثيفة من الجليد، ما يجعل القيادة غير آمنة حالياً.

: تشكّل طبقة كثيفة من الجليد، ما يجعل القيادة غير آمنة حالياً. جرد القيطع – فنيدق : سالكة حتى فنيدق ، والعمل جارٍ على فتح باقي الطرقات.

: سالكة حتى ، والعمل جارٍ على فتح باقي الطرقات. قرطبا : جميع الطرقات سالكة لكافة أنواع السيارات.

: جميع الطرقات سالكة لكافة أنواع السيارات. طرقات إهدن : سالكة فقط لسيارات الدفع الرباعي.

: سالكة فقط لسيارات الدفع الرباعي. طرقات تنورين : سالكة، باستثناء طريق محمية أرز تنورين – حدث الجبة ، التي ستُفتح فور انحسار العاصفة.

: سالكة، باستثناء طريق ، التي ستُفتح فور انحسار العاصفة. ترشيش – زحلة: سالكة فقط أمام الآليات ذات الدفع الرباعي.

وختمت الوزارة بيانها بدعوة المواطنين إلى توخي الحذر الشديد أثناء التنقل في المناطق الجبلية، وتجنب سلوك الطرق المغلقة، والالتزام بتعليمات قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني، وذلك حرصاً على سلامتهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام