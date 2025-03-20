الدفاع المدني اللبناني: إنقاذ مواطنين احتجزتهم الثلوج في المناطق الجبلية

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان في بيان لها الخميس ان فرقها نفذت عمليات إنقاذ معقدة على العديد من الطرق الجبلية التي شهدت انقطاعًا تامًا جراء العاصفة الثلجية.

وقال البيان “تمكنت فرقنا من مساعدة عشرات السيارات والشاحنات التي احتجزتها الثلوج الكثيفة، لا سيما على طريق ضهر البيدر، طريق فاريا – عيون السيمان وفقرا/كفردبيان – فيطرون – حراجل، طريق ترشيش – كفرسلوان، البقاع الغربي، عنايا، والقبيات، وذلك بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني”.

واوضح البيان ان “المديرية العامة للدفاع المدني إذ تشدد على أهمية التقيد بإرشادات السلامة العامة الصادرة عنها وعن قوى الأمن الداخلي، تدعو المواطنين إلى تجنب سلوك الطرق الجبلية خلال العواصف، والتأكد من تجهيز مركباتهم بالمعدات المناسبة”، وتابع “كما تذكر بضرورة الاتصال بغرفة عمليات الدفاع المدني على الرقم ١٢٥ لطلب المساعدة عند الضرورة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام