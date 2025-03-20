الدفاع المدني اللبناني: إنقاذ مواطنين احتجزتهم الثلوج في المناطق الجبلية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2025 - 23:54

الدفاع المدني اللبناني: إنقاذ مواطنين احتجزتهم الثلوج في المناطق الجبلية

منذ 18 mins 20 March، 2025
الدفاع المدني اللبناني
لبنان

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان في بيان لها الخميس ان فرقها نفذت عمليات إنقاذ معقدة على العديد من الطرق الجبلية التي شهدت انقطاعًا تامًا جراء العاصفة الثلجية.

وقال البيان “تمكنت فرقنا من مساعدة عشرات السيارات والشاحنات التي احتجزتها الثلوج الكثيفة، لا سيما على طريق ضهر البيدر، طريق فاريا – عيون السيمان وفقرا/كفردبيان – فيطرون – حراجل، طريق ترشيش – كفرسلوان، البقاع الغربي، عنايا، والقبيات، وذلك بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني”.

واوضح البيان ان “المديرية العامة للدفاع المدني إذ تشدد على أهمية التقيد بإرشادات السلامة العامة الصادرة عنها وعن قوى الأمن الداخلي، تدعو المواطنين إلى تجنب سلوك الطرق الجبلية خلال العواصف، والتأكد من تجهيز مركباتهم بالمعدات المناسبة”، وتابع “كما تذكر بضرورة الاتصال بغرفة عمليات الدفاع المدني على الرقم ١٢٥ لطلب المساعدة عند الضرورة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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