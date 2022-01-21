الشيخ القطان طالب الدولة والبلديات بضبط تلاعب التجار والمحال بأسعار البضائع والسلع واجبارهم على خفضها

أبدى رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان أسفه لـ”تعامل التجار الفجار مع انخفاض الدولار وتراجعه أمام الليرة اللبنانية وعدم خفض أسعار السلع، علما أن الدولار انخفض 10 آلاف ليرة والبضائع لم تنخفض أكثر من 5 في المئة لأنهم يريدون المحافظة على نسبة ربح عالية”.

وأضاف من بلدة برالياس: “قولوا للتجار إن التجارة ربح وخسارة، فكما أنك تجني أرباحا طائلة عند ارتفاح سعر الدولار من الممكن أن تخسر قليلا إذا انخفض سعر الدولار بشكل كبير”.

ودعا “الدولة والبلديات وفاعليات كل منطقة الى القيام بواجبهم وضبط تلاعب التجار والمحال بسعر البضائع والسلع واجبارهم على خفض سعر السلع لتكون متناسبة مع سعر الدولار الذي انخفض الى 23 ألفا بعدما بلغ 33 الف ليرة لبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام