وزيرة الخارجية الألمانية حذرت من أن أي عمل عدائي روسي في أوكرانيا: ستكون له تداعيات خطيرة

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن “أي عمل عدائي روسي جديد ستكون له تداعيات خطيرة، وذلك فيما تستضيف برلين محادثات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين لمناقشة التهديد الذي يمثله أي تدخل عسكري روسي في أوكرانيا، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وقالت بيربوك في مؤتمر صحافي: “نحض روسيا على اتخاذ خطوات نحو خفض التصعيد”.

وأضافت، بينما وقف الى جانبها نظيرها الأميركي أنتوني بلينكن: “أي موقف عدائي جديد، أي عمل عدائي جديد ستكون له تداعيات خطيرة”.

وتابعت “لا شيء على المحك بقدر الحفاظ على نظام السلم الأوروبي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية