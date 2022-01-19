الوزير مولوي للمواطنين: إلزموا الحذر ترقبا للعاصفة… وللمعنيين: إبقوا على جهوزية كاملة

اعلن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في بيان انه “ترقبا لوصول عاصفة ثلجية قوية إلى لبنان مترافقة مع رياح سريعة وأمطار غزيرة، يتوجه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الى المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والتنبه لسلامتهم وتجنب سلوك الطرق الجبلية، مشددا على ضرورة القيادة بحذر في حال التنقل تفاديا للإنزلاقات بسبب إمكان تكون طبقات من الجليد وبخاصة في المناطق الجبلية، وإبقاء الطعام والمياه معهم وعدم تشغيل نظام التدفئة داخل السيارة إذا حاصرتهم الثلوج. كما وتجنب ركن السيارات بالقرب من اللوحات الإعلانية والأشجار تحسبا لاقتلاعها بفعل الرياح.

وطلب الوزير مولوي الى جميع المحافظين والقائمقامين والبلديات والدفاع المدني وأفواج الإطفاء، البقاء في جهوزية كاملة، والتنسيق مع مراكز جرف الثلوج والعمل على فتح الطرق ومجاري المياه، والتنبه لأي حادث قد يطرأ جراء سرعة الرياح وغزارة الأمطار، ووضع كل إمكاناتهم في تصرف المواطنين ومساعدتهم في شكل فوري، وبخاصة المحاصرين والعالقين في الطرق وداخل المنازل بفعل الثلوج والطقس العاصف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام