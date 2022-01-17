محافظ بعلبك الهرمل: على الجهات المعنية الاستعداد لمواجهة العاصفة الثلجية المتوقعة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2022 - 18:56

محافظ بعلبك الهرمل: على الجهات المعنية الاستعداد لمواجهة العاصفة الثلجية المتوقعة

منذ 1 ساعة 17 January، 2022
محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر
لبنان

دعا محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر جميع الادارات المعنية والدفاع المدني والقوى الامنية وغرفة إدارة الكوارث إلى الجهوزية والاستعداد لمواجهة العاصفة الثلجية المتوقعة حسب نشرة دائرة التقديرات في مصلحة  الأرصاد الجوية.

وقال خضر “العاصفة يبدأ تأثيرها ليل يوم الثلاثاء حتى صباح الخميس في 20/1/2022، بحيث يتوقع هطول أمطار غزيرة وتساقط للثلوج على مرتفعات متدنية، يرافقها رياح شديدة وانخفاض في درجات الحرارة”.

وطلب خضر من “المواطنين توخي الحذر وعدم سلوك الطرقات الجبلية تلافيا لخطر الإنزلاق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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