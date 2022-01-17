أكثر 10 دول إفريقية إنتاجًا للنفط عام 2021.. ما ترتيب البلدان العربية بينها؟

جاءت مصر بين أكثر الدول الإفريقية إنتاجا للنفط الخام خلال عام 2021 وفقا لتقرير نشره موقع “بيزنس إنسايدر” الأميركي.

وقال الموقع إنه لسنوات عديدة كان النفط الخام محركا رئيسيا لإيرادات معظم البلدان الإفريقية وفي جميع أنحاء القارة رواسب النفط الخام وفيرة.

وقال تقرير صادر عن “ستاتيستا” إن احتياطيات النفط الخام المؤكدة في القارة بلغت 125.3 مليار برميل في عام 2021 وحده، وأن البلدان التالية لديها أكبر احتياطيات: ليبيا ونيجيريا والجزائر وأنجولا والسودان ومصر والكونغو برازافيل وأوغندا والجابون وتشاد.

وهذه هي أكثر 10 دول إفريقية أنتجت أكبر قدر من النفط الخام في عام 2021:

1- نيجيريا: كانت أكبر منتج للنفط الخام في عام 2021، وبلغ متوسط إنتاج نيجيريا الخام اليومي 1.27 مليون برميل.

2- ليبيا: أنتجت ما معدله 1.21 مليون برميل من النفط الخام يوميا في عام 2021.

3- أنغولا: أنتجت 1.11 مليون برميل من النفط الخام يوميا.

4- الجزائر: أنتجت ما معدله 959 ألف برميل من النفط الخام يوميا.

5- مصر: أنتجت 559 ألف برميل يوميا.

6- جمهورية الكونغو: بلغ إنتاج هذا البلد في عام 2021 متوسطا يوميا قدره 253 ألف برميل.

7- الغابون: بلغ إنتاج الجابون متوسط 188 ألفا في اليوم.

8- غانا: بلغ إنتاج النفط الخام لهذا البلد الواقع في غرب إفريقيا في عام 2021 176 ألف برميل.

9- غينيا: بلغ متوسط الإنتاج اليومي لهذا البلد 71 ألف برميل.

10- تشاد: بلغ إنتاجها 70 ألف برميل يوميا.

المصدر: روسيا اليوم