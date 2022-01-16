مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: لم يعقد أي اجتماع في قصر بعبدا بعد بيان حزب الله وامل بالعودة الى حضور جلسات مجلس الوزراء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2022 - 22:50
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مصادر المنار: قرار حزب الله وحركة أمل بالعودة للمشاركة في جلسات الحكومة هو قرار يخصهما فقط وليس ضمن تسوية أو اتفاق
مصادر المنار: الربط بين هذا القرار وأحداث وتطورات خارجية ينمّ عن جهلٍ مركّب
الشيخ أحمد قبلان: ما قام به الثنائي الوطني هو خطوة وطنية ستفتح البلد سياسياً وتزيد من فعالية الأدوات الحكومية
الشيخ قبلان: لبنان يعيش بوحدته الوطنية وشراكته السياسية وتضامنه الإنقاذي الكبير وهذا ما نبني عليه كمدخل لحماية لبنان
النائب طلال أرسلان يدعو الحكومة إلى تكثيف اجتماعاتها لإنهاء الملفات العالقة التي تطال مشاكل اللبنانيين اليومية
صحيفة لوموند الفرنسية: لبنان الذي يعيش في خضم الانهيار الاقتصادي لن يتوقف فيه حزب المصارف عند أي شيء للحفاظ على أسراره
وزارة الطاقة والمياه: ما تم تداوله عن أنّ الغاز الذي سيتم توريده إلى لبنان سيكون غازاً إسرائيلياً هو كلام عار عن الصحة
وزارة الطاقة: اتفاقية تزويد الغاز مع القاهرة تنص بشكل واضح على أن يكون الغاز من مصر
هيئة أوجيرو: معالجة انقطاع الخدمة في سنترال بيروت -المزرعة بعدما تبرع أحد أبناء العاصمة بكمية من مادة المازوت
مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية: المتساقطات تنحسر في فترة بعد الظهر ليحل مكانها الصقيع والجليد
وزارة الصحة العامة: 5539 إصابة و16 حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الساعات الماضية
المتحدث باسم حماس حازم قاسم: المخاوف الإسرائيلية تؤكد تصاعد المقاومة في الضفة ولن نقف متفرجين إزاء أي عدوان على شعبنا
نادي الأسير: 131 حالة اعتقال نفذها الاحتلال في النقب خلال بداية المواجهات الحالية
مصادر فلسطينية: إصابة بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية برقة شمال غرب نابلس
وول ستريت جورنال: إنسحاب شركات أميركية من السعودية يمثل ضربة لخطط ولي العهد محمد بن سلمان
متحدث شركة النفط اليمنية: العدوان يمنع سفينة بنزين إسعافية من دخول ميناء الحديدة رغم حصولها على التصاريح ويقتادها لجيزان
الموت يهدد مرضى الأمراض المستعصية في اليمن بسبب منع قوى العدوان وصول المشتقات النفطية إلى المنشآت الصحية
غرفة ضباط الارتباط اليمنية لرصد خروقات العدوان في الحديدة: 131 خرقا لقوى العدوان بينها غارة للطائرات الحربية على الجراحي
المتحدث باسم الكرملين: العقوبات التي تهددنا بها واشنطن قد تؤدي إلى قطع نهائي للعلاقات بين البلدين
المتحدث باسم الكرملين: لن نتسامح مجدداً مع توغل الناتو التدريجي في الأراضي الأوكرانية
مستشار الأمن القومي الأمريكي: زرت "إسرائيل" للتنسيق بشأن احتمال عدم نجاح الدبلوماسية مع إيران
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
حاكم ولاية تكساس الأميركية يعلن إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين داخل كنيس يهودي في بلدة "كوليفيل" ومقتل منفذ العملية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
هيئة الأرصاد اليابانية: موجات تسونامي بلغت اليابان مع احتمال ارتفاع المد البحري الى 3 أمتار بسبب ثوران بركان تونغا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
السلطات النيوزلندية تصدر تحذيراً من تسونامي بعد ثوران بركان تونغا جنوب المحيط الهادئ
هيئة الأرصاد اليابانية: موجات تسونامي بلغت اليابان مع احتمال ارتفاع المد البحري الى 3 أمتار بسبب ثوران بركاني في تونغا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
وفاة الإعلامية المناضلة سمر الحاج بعد صراع مع مرض عضال
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: لم يعقد أي اجتماع في قصر بعبدا بعد بيان حزب الله وامل بالعودة الى حضور جلسات مجلس الوزراء
منذ 1 ساعة
16 January، 2022
عاجل
حركة أمل
حزب الله
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية
التعليقات
ذات صلة
مصادر المنار : الربط بين هذا القرار واحداث وتطورات خارجية ينمّ عن جهل مركّب
مصادر المنار : قرار حركة امل وحزب الله بالعودة للمشاركة في جلسات الحكومة مرتبط بالوضع الاقتصادي وهو قرار يخصهما فقط وليس ضمن تسوية او اتفاق او مقايضة
اجتماع مشترك لتكتل بعلبك الهرمل النيابي وقيادتي امل وحزب الله بحث في قضايا مطلبية وحياتية
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