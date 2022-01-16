مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: لم يعقد أي اجتماع في قصر بعبدا بعد بيان حزب الله وامل بالعودة الى حضور جلسات مجلس الوزراء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2022 - 22:50

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: لم يعقد أي اجتماع في قصر بعبدا بعد بيان حزب الله وامل بالعودة الى حضور جلسات مجلس الوزراء

منذ 1 ساعة 16 January، 2022
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