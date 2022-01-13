الأسمر للمنار: لسنا هواة اضرابات ولا قطع طرقات وتحرك اليوم هو صرخة غضب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2022 - 10:36

الأسمر للمنار: لسنا هواة اضرابات ولا قطع طرقات وتحرك اليوم هو صرخة غضب

منذ 57 mins 13 January، 2022
بشارة الاسمر
لبنان

أكد رئيس الإتحاد العمالي العام ​بشارة الأسمر أن هناك التزام تام بالاضراب في كامل المناطق اللبنانية، مشيراً إلى أن “الاضراب نجح منذ الامس حيث اعلنت قطاعات كبيرة التزامها به وعلى رأسها القطاع التربوي”.

وفي حديث لقناة المنار، قال الأسمر “لسنا هواة اضرابات ولا قطع طرقات”، مؤكدا أن “تحرك اليوم هو صرخة غضب ضد رفع الدعم عن كل شيء مقابل لا شيء، ومن اجل اعادة النظر في السياسة السيئة المعتمدة في قطاع المحروقات التي سببت انهيارا في كل مرافق الدولة”.

ولفت الأسمر الى أن الحكومة تلكأت في تنفيذ الاتفاق مع قطاع النقل البري. وقال “لدينا اتجاه في الاسبوع المقبل أو الذي يليه للقيام بتحركات تصاعدية تحمل الطابع العام”.

المصدر: موقع المنار

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