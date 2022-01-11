“تجمع العلماء”: للمشاركة في الحوار الذي دعا اليه الرئيس عون

دعا “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان الثلاثاء “جميع القوى السياسية في الوطن للمشاركة في الحوار الذي دعا إليه فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون”، معتبرا أن “الممتنعين عن المشاركة لا يريدون خيرا بلبنان وينفذون من حيث يدرون أو لا يدرون، أجندات خارجية وعلى رأسها الحصار الصهيوأمريكي للبنان والعقوبات التي تفرضها قوى الرجعية العربية المنخرطة بالتطبيع مع العدو الصهيوني”.

وتمنى التجمع أن “تسفر زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لمصر بنتيجة على صعيد استجرار الغاز إلى لبنان”، واستنكر “الارتفاع الجنوني لسعر الدولار مقابل الليرة والذي وصل إلى حد ارتفاعات كبيرة بسرعة وهبوط بنفس السرعة، ما يدل على التلاعب الخارجي في هذه المسألة”، وطالب “الحكومة باتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة هذه الأزمة والتي نرى أنها تبتدأ حتما بإحالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للتحقيق وكف يده وتكليف شخص آخر مكانه يتمتع بالنزاهة والكفاءة، وإقفال منصات الدولار واعتقال من يقف وراءها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام