انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، أن يكون الطقس في لبنان اليوم صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تصبح فوق معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح وبخاصة جنوبا مع ظهور طبقات من الغبار، وتنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وسريع اعتبارا من بعد الظهر ويتحول الطقس مساء الى غائم ويتكون الضباب على المرتفعات .



– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر المتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية، حتى مساء اليوم إذ يتأثر بمنخفض جوي مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا حتى ظهر الاثنين ليعود الى الاستقرار مجددا.

الطقس المتوقع :

– الاثنين: غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها السنوية كما يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة أحيانا خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الشمالية، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار.

– الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

– الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، يتحول ليلا الى غائم وتكون الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة أحيانا مع بعض الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل 9 الى 22 درجة، فوق الجبال من 4 الى 17 درجة، في الداخل من 3 الى 20 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية شرقية الى شمالية غربية نهارا، جنوبية غربية ليلا، ناشطة اجمالا، سرعتها بين 20 و 55 كلم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا، يسوء ليلا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 60% .

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

– حرارة سطح الماء: 20 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق .

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية