“تجمع العلماء”: على الفرقاء تقديم المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الخاصة

أثنى “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان على توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم العقد الاستثنائي لمجلس النواب، واعتبر ان ذلك “إن دل على شيء فإنه يدل على حرص فخامته على انتظام الآلية الدستورية، خصوصا وأننا أمام استحقاق إقرار الموازنة”.

واكد التجمع ان “الموازنة يجب أن تكون موازنة طوارئ تراعي في أولوياتها حصر النفقات بالأمور الضرورية والحاجات الماسة للمواطن”، وتابع “كما يجب أن تبتعد عن المبالغات وتسد أبواب الهدر ما يساهم في قوة موقف لبنان في المفاوضات التي تجري مع صندوق النقد الدولي، وفي نفس السياق يجب أن ينتهي ملف التدقيق الجنائي”.

ودعا التجمع “الفرقاء السياسيين كافة على اختلاف توجهاتهم الى تقديم المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الخاصة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام