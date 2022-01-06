البتكوين والإيثريوم قرب أدنى مستوى منذ أشهر بعد محضر الفدرالي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2022 - 10:44

البتكوين والإيثريوم قرب أدنى مستوى منذ أشهر بعد محضر الفدرالي

منذ 1 ساعة 6 January، 2022
Bitcoin Down
اقتصاد - صفحات منوعة

هبطت أسعار البتكوين إلى ما دون 43 ألف دولار الخميس 6 يناير لتختبر أدنى مستوياتها في عدة أشهر بعدما أظهر محضر أحدث اجتماع للفدرالي الأميركي ميله نحو سياسة أكثر تشددا مما حد من إقبال المستثمرين على الأصول التي تنطوي على مخاطر أكبر.

البتكوين تهبط بأكثر من 1.5%

هذا وسجلت البتكوين في أحدث تعاملاتها 42700 دولار، بانخفاض 1.7%، بعدما خسرت 5.2% أمس الأربعاء.
ويذكر أن البتكوين كانت قد سجلت ذروة قياسية عند 69 ألف دولار في نوفمبر 2021.

الإيثريوم تتراجع

وخسرت الإيثريوم، 5.2% أمس الأربعاء ولامست أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2021، قبل أن تعود للارتفاع قليلا إلى 3460 دولارا.

المصدر: وكالات

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