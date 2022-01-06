الخارجية الكازاخية: السلطات ستواصل ضمان حقوق المواطنين وسلامة الأجانب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2022 - 10:42

الخارجية الكازاخية: السلطات ستواصل ضمان حقوق المواطنين وسلامة الأجانب

منذ 2 ساعة 6 January، 2022
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أخبار دولية - كازاخستان

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية أن السلطات ستواصل ضمان حقوق المواطنين وسلامة الأجانب، بمن فيهم موظفو السلك الدبلوماسي والصحفيون.

وجاء في البيان: “ستواصل الدولة ضمان حقوق ومصالح جميع ممثلي شعبنا متعدد الأعراق والأديان، وسلامة المواطنين الأجانب في البلاد، بمن فيهم موظفو السلك الدبلوماسي والصحفيون”.

وأضاف البيان: “ستحمي السلطات الاستثمارات وشركات الأعمال الأجنبية”.

وأشارت الوزارة إلى أن “كازاخستان ملتزمة بمراعاة الالتزامات الدولية في حقوق الإنسان ومواصلة مسار الإصلاحات في إطار شعار “التواصل بين الدولة والمجتمع”، الذي رفعه الرئيس قاسم جومارت توكاييف”.

المصدر: وكالات

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