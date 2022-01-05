نيزك ينفجر بالغلاف الجوي ويُسمع صوته في أمريكا!

قالت وكالة الفضاء الأمريكية، ناسا، إن “نيزك” انفجر في الغلاف الجوي فوق مدينة بيتسبرغ الأمريكية، في يوم رأس السنة الجديدة، وبلغت طاقة انفجاره ما يعادل 30 طناً (27.200 كيلوغرام) من مادة تي إن تي شديدة الانفجار.

صحيفة The Guardian البريطانية، قالت الثلاثاء 4 يناير/كانون الثاني 2022، إن دائرة الطقس الوطنية في بيتسبرغ، هي من علّقت على هذا الانفجار في البداية، وأشارت إلى أن التفسير الأكثر ترجيحاً هو أنه “انفجار نيزك”، بعد أن لجأ الناس إلى مواقع التواصل الاجتماعي بحثاً عن إجابات.

قسم “مراقبة النيازك” التابع لوكالة ناسا، أكد أنه انفجار نيزك، وذلك في منشور كتبه على فيسبوك يوم الإثنين 3 يناير/كانون الثاني 2022، وقال إن محطة قريبة لرصد الموجات تحت الصوتية سجلت موجة الانفجار من النيزك أثناء تحطمه الذي نتج عنه دوي مسموع.

قدرت وكالة ناسا، من البيانات التي حصلت عليها، أن حجم الطاقة المنبعثة من الانفجار يعادل 30 طناً من مادة تي إن تي.

أضافت الوكالة أنه “بناءً على سرعة النيزك (45000 ميل في الساعة، أو 72400 كيلومتر في الساعة)، يمكننا تحديد حجم الجسم بقُطر يبلغ حوالي ياردة، وكتلة تقترب من نصف طن”، وأشارت أيضاً إلى أنه لولا الطقس الغائم، لكان من الممكن رؤية كرة النار بسهولة في سماء النهار، ربما بسطوع يساوي سطوع البدر المكتمل مائة مرة.

من جانبها، قالت شانون هيفيران، خبيرة الأرصاد في دائرة الأرصاد الجوية الوطنية، لصحيفة Tribune-Review، إن بيانات الأقمار الصناعية سجلت وميضاً فوق مقاطعة واشنطن، قبل الساعة 11:30 صباحاً يوم السبت الأول من يناير/كانون الثاني.

اعتقد المسؤولون أنه ناجم عن نيزك “يسقط في الغلاف الجوي”. وقالت شانون إن حدثاً مشابهاً وقع في 17 سبتمبر/أيلول 2021 في مقاطعة هاردي بولاية فيرجينيا الغربية.

كان السكان في منطقة ساوث هيلز ومناطق أخرى، أشاروا إلى أنهم سمعوا ضجيجاً عالياً وشعروا بأن منازلهم تهتز، بحسب الصحيفة البريطانية.

المصدر: عربي بوست