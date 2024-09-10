خبراء الأرصاد الجوية يحذرون من عاصفة مغناطيسية اليوم الثلاثاء

حذر خبراء الأرصاد الجوية من عاصفة مغناطيسية قد تضرب الأرض اليوم الثلاثاء، قد يرافقها حدوث شفق قطبي.

قال ميخائيل ليو، كبير المتخصصين في مركز “فوبوس” للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع حدوث عاصفة مغناطيسية تستمر حوالي يوم على الأرض، مساء اليوم، ومن المحتمل حدوث شفق قطبي في النصف الشمالي من الجزء الأوروبي من روسيا.

وكتب ليو في قناته على “تلغرام”: “ينتظر الأرض اصطدامان للمواد الشمسية، يمكن أن يندمجا على الأرجح في عاصفة مغناطيسية واحدة تستمر حوالي يوم، ومن المتوقع أن تبدأ هذه العاصفة المغناطيسية بعد الساعة 18:00 من يوم الثلاثاء، وتستمر حتى ظهر يوم الأربعاء، مع أقصى شدة مباشرة بعد منتصف الليل”.

وأشار ليو إلى أنه من المتوقع أن تكون العواصف المغناطيسية ضعيفة ومتوسطة المستوى. مع احتمالية تبلغ حوالي 30%، من الممكن حدوث الشفق القطبي في النصف الشمالي من الجزء الأوروبي من البلاد.

ويُذكر أن العاصفة المغناطيسية تحدث إثر نشاط شمسي مفاجئ، مما ينتج عنه ازدياد في ظاهرة الشفق القطبي، واتساع مجال رؤيته على مستوى الكوكب.

المصدر: سبوتنيك