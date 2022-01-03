الفياض: جريمة المطار فرضت واقعا جديدا وما بعدها ليس كما قبلها

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الاحد، أن جريمة اغتيال قادة النصر أثر القصف الأميركي الغادر قرب مطار بغداد الدولي فرض واقعا جديدا، مشيرا الى أن ما بعد الجريمة ليس كما قبلها.

وقال الفياض في كلمة القاها خلال الوقفة الاحتجاجية عند موقع جريمة اغتيال قادة النصر قرب مطار بغداد الدولي، إن “الجموع التي خرجت يوم امس أعلنت الوفاء من اجل هؤلاء الذين ضحوا بوجودهم ودمائهم وكانوا يتقدمون كل يوم للشهادة وكانت أعمارهم كلها منازلة مع الباطل”.

وأضاف، ان “هذه الامة لا تقهر بالسيف والدم لأنها تقتدي بالحسين (ع) وتحمل كل معاني التضحية والمبادئ”، داعيا الإدارة الأميركية الجديدة بأن “لا تحذو حذو الإدارة الأميركية السابقة المجرمة التي ارتكبت الجريمة الغادرة لأن جريمة المطار فرضت واقعا جديدا بأنه لا يمكن تسويف مطلب اخراج القوات الأجنبية وهذا ما اقرته الجماهير”.

المصدر: موقع الحشد الشعبي