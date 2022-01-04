حزب الله اقام مهرجانا رياضيا للشباب الفلسطيني في ذكرى استشهاد القائد سليماني

اقام حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائد قاسم سليماني، مهرجانا رياضيا متنوعا للشباب الفلسطيني من مختلف مخيمات الجنوب تحت عنوان “مهرجان الحاج قاسم سليماني الرياضي”، في مجمع بلدة القليلة الرياضي، في حضور مسؤول ملف العلاقات العامة والملف الفلسطيني في المنطقة الأولى خليل حسين، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، وفاعليات وشخصيات، وجمع من المشاركين.

وبعد انتهاء فعاليات المهرجان، تحدث حسين فـ”أكد أنه لو تخلى العالم بأسره عن فلسطين وعن قضية فلسطين، فإن “حزب الله” لن يتخل عن هذه القضية، وسيبقى يقدم الشهداء والتضحيات من أجل استرداد الحق الفلسطيني، حتى يأتي اليوم الذي نرفع فيه أعلام فلسطين، فوق أسوار القدس الشريف إن شاء الله”.

وفي الختام، وزعت الكؤوس والميداليات على المشاركين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام