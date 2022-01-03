فعالية رسمية وشعبية في صنعاء إحياء لذكرى الشهيدين سليماني والمهندس

أقيمت في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الاثنين، فعالية رسمية وشعبية حاشدة إحياء لذكرى الشهيدين القائدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

وأكد رئيس حكومة الإنقاذ عبدالعزيز بن حبتور في كلمة له خلال الفعالية أن اليمن جزء من محور المقاومة في مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي وأدواته.

وشدد بن حبتور على أن فلسطين قضية جامعة تتجاوز القوميات ويتضامن معها كل أحرار العالم، مضيفا فلسطين درة الأمة، والكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحريرها.

وقال إن المقاومة ليست قضية مزاج، بل هي التزام أخلاقي تجاه القضايا الدينية والوطنية، وعلينا التزام أن نقف مع كل أحرار العالم وليس فقط المقاومة في فلسطين ولبنان.

وأشار بن حبتور إلى أن سليماني جسد روح المقاوم الصلب الذي تجاوز الحواجز والموانع في مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني.

وبشأن العدوان السعودي الأمريكي على اليمن، اعتبر رئيس حكومة الإنقاذ أن العالم يتابع بصمت وخزي العدوان والحصار على الشعب اليمني.

واستذكر السفير الإيراني حسن إيرلو الذي صمد مع اليمنيين في ظل المعاناة. وقال نعتز بالعلاقة مع الجمهورية الإسلامية في إيران التي وقفت مع اليمن في الوقت الذي تخلت عنا الدول العربية.

من جانبه، قال عضو رابطة علماء اليمن العلامة محمد مفتاح في كلمة له خلال الفعالية أن دول الاستكبار تعمل على تمزيق الأمة مستغلة العناوين الطائفية والعرقية، مؤكدا أن المشروع الاستعماري هو الأخبث في تاريخ الأمة لأنه يمتلك وسائل متقدمة، لذلك يجب أن نستنفر جهودنا لمواجهتهم.

وجدد العلامة محمد مفتاح الدعوة للمجاهدين في فلسطين وعلى امتداد محور المقاومة لمزيد من اليقظة والاستنفار عسكريا وأمنيا وتقنيا وعلميا، وحث العلماء والأكاديميين والإعلاميين لمواجهة الحرب الناعمة .

وقال “لن تؤثر فينا الدعايات التي تحاول أن تفصل اليمنيين عن محور المقاومة، مضفيا من يدعون العروبة يرتمون في أحضان الصهاينة ويحاربون لأجلهم”.

من جهتها، أكدت الفصائل الفلسطينية في اليمن في كلمة لها أن القائدين سليماني والمهندس استشهدا وهما يحملان راية الحق في مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني.

المصدر: المسيرة نت